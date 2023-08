Huomasitko? Wilma Murron mitalisaumat paranivat suurpaukulla – "Silotti tietä"

Seinävarma Murto ylitti maanantaina Budapestin karsintakilpailussa 435, 450, 460 ja 465, kaikki ensimmäisellään. MTV Urheilun yleisurheiluasiantuntija Mika Järvinen on vakuuttunut.

Ulkoratojen ja sisäratojen Euroopan mestarin Murron viimeinen karsintasuoritus, 465, oli Järvisen mukaan "teknisesti nättiä tekemistä, mitä Murto on tänä vuonna esittänytkin".

– Homma on erittäin hyvin hanskassa tällä hetkellä.

"Kova paukku"

Sen lisäksi että kauden tilastokolmonen, 480 tänä suvena parhaimmillaan ylittänyt Murto on kivikovassa vireessä, taustalla tapahtui merkittäviä, kun suuriin ennakkosuosikkeihin kuulunut Eliza McCartney jäi ulos MM-finaalista. Uusiseelantilainen jätti väliin karsinnan ensimmäiset kaksi korkeutta, eikä pystynyt sen jälkeen ylittämään 450:tä ja jäi karsinnassa tyystin ilman tulosta.

McCartney on kauden maailmantilastossa toisena tuloksella 485. Tilastokärjessä on Yhdysvaltain Katie Moon (490), joka on Murron tavoin ykkössuosikkeja loppukilpailuun.