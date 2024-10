Poliisille ilmoitettiin viime vuonna ennätyksellisen paljon viharikoksia – tällaisia ne useimmiten ovat

Poliisin tilastoimien viharikosten määrä on noussut huomattavasti, Poliisiammattikorkeakoulun tuore raportti kertoo.

Vuonna 2023 poliisi kirjasi yhteensä 1 606 rikosilmoitusta epäillyistä viharikoksista. Tämä on 29 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022.

Suomen rikoslaki ei tunne viharikosta tai vihapuhetta rikosnimikkeinä, mutta vihamotiivi on yksi laissa mainituista rangaistuksen koventamisperusteista. Niinpä mikä tahansa rikoslain määrittelemä rikos voi olla myös viharikos, jos teon motiivina on ennakkoluulot tai vihamielisyys uhrin oletettua tai todellista etnistä tai kansallista taustaa, uskontoa tai vakaumusta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, sukupuoli-identiteettiä, sukupuolen ilmaisua tai vammaisuutta kohtaan.

Lisäksi laissa on mainittu rikoksia, joiden tunnusmerkistöön vihamotiivi sisältyy. Näitä ovat syrjintä, kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja törkeä kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Lähi-itä ja Venäjä vaikuttavat

– Koko Euroopan tällaiseen viharikosilmapiiriin on vaikuttanut ihan selkeesti tää Gazan tilanne, siihen on vaikuttanut Venäjän hyökkäyssota. Jotenkin on ollut huomioitavissa sellainen, että tällaiset yhteiskunnalliset tapahtumat vaikuttaa koko yhteiskunnan ennakkoluuloihin ja syrjiviin asenteisiin, Rauta sanoo.