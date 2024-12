Syyttäjä uskoo, että Oulun Kastellin puukotuksessa oli rasistinen motiivi.

Syyttäjä on nostanut syytteen Oulun Kastellissa syyskuussa tapahtuneesta puukotuksesta. 23-vuotiasta oululaismiestä syytetään alaikäiseen poikaan kohdistuneesta tapon yrityksestä.

Puukotus tapahtui 9. syyskuuta Kastellin koulun ja Oulun yliopistollisen sairaalan läheisyydessä. Uhri oli alle 18-vuotias ulkomaalaistaustainen poika, joka sai puukotuksesta vakavia, sairaalahoitoa vaatineita vammoja, kertoi poliisi aiemmin.

Osapuolet eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Lue myös:

Syyttäjän mukaan epäilty on esitutkinnassa tunnustanut puukottaneensa kevyen liikenteen väylällä vastaan tullutta henkilöä.

– Uhri on ulkomaalaistaustainen, ja syyttäjä on katsonut, että teon vaikuttimena on ollut rasistinen motiivi, syyttäjän tiedotteessa sanotaan.

Epäilty on vangittuna. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa Oulun käräjäoikeudessa joulukuun puolivälissä.