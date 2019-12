Huolestuttava tutkimustulos: Jopa joka neljännellä nuorista epäterve suhde puhelimeen – tilaa kuvaillaan riippuvuuden kaltaiseksi

Jopa joka neljännen nuoren suhde puhelimeen on epäterve, tuore tutkimus arvioi. Löydökset saattavat linkittyä nuorten heikompaan mielenterveyteen, kirjoittaa aihetta puinut brittilehti The Guardian. Asia ei ole kuitenkaan niin yksinkertainen, sillä nuorten puhelinten käyton haitallisuutta on tutkittu melko niukasti.