"Huolestuttava asia, josta ei ole niinkään puhuttu" – professori kertoo, mitä terveysriskejä sähkönsäästöön liittyy

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on sekoittanut Euroopan sähkömarkkinoita, minkä vuoksi kansalaisia on kehotettu ahkerasti energiansäästötalkoisiin. Yksi tehokkaimmista keinoista säästää sähköä on laskea kodin sisälämpötilaa. Mutta mikä vaikutus kylmemmällä kodilla on asujan terveyteen?