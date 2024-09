Hunter Biden tunnusti viime hetkellä syyllisyytensä veropetoksiin

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin poika Hunter Biden on tunnustanut syyllisyytensä veropetoksiin, joista häntä syytetään.

Ei sopimusta syyttäjien kanssa

Bidenin asianajajien mukaan hän on joutunut oikeuden eteen vain sen vuoksi, kuka hän on.

– He haluavat vain tahria hänet, koska se on koko tarkoitus, Bidenin asianajaja Mark Geragosin kerrotaan sanoneen elokuisessa kuulemisessa, jossa hän syytti syyttäjien pyrkivän pilaamaan Bidenin maineen.

Biden on maksanut laiminlyömänsä verot takautuvasti sekä viranomaisten hänelle määräämät sakot. Hän oli myös aiemmin päässyt sopimukseen, joka olisi pitänyt hänet poissa vankilasta. Tämä sopimus kuitenkin kariutui viime hetkellä, ja Biden on tiettävästi yrittänyt saada toista sopimusta aikaan siitä lähtien.

Syyttäjien kannalta sopiminen on kuitenkin ollut vaikeaa, sillä heidän jokaista liikettään on seurattu tarkasti, kun Yhdysvalloissa eletään vaalivuotta. Republikaanit ovat syyttäneet, että Bidenia kohdellaan liian hellin ottein, koska hän on presidentin poika.