Huippuvireiseltä Joel Pohjanpalolta yllättävää vihjailua tulevaisuudestaan – "Kun on kaksi tällaista kautta alla..."

Pohjanpalon upea seurajoukkuekausi päättyi sunnuntaina iloisissa tunnelmissa, kun hänen edustamansa Venezia nousi seuraavaksi kaudeksi Serie A:han. Kausi oli Pohjanpalolle myös henkilökohtaisesti suuri menestys, sillä hän voitti Serie B:n maalikuninkuuden 22 täysosumallaan.

– Huikea fiilis totta kai. Pitkä duuni takana koko joukkueella. Saimme lopulta kaivettua sen nousun itsellemme ja paikan Serie A:han. Mikäs sen parempaa, Pohjanpalo kommentoi Huuhkajien mediatilaisuudessa.

Pohjanpalo ei ollut nousukarsintafinaalin ja sen jälkeisten juhlaseremonioiden vuoksi Huuhkajien matkassa vielä Portugalissa, mutta liittyi hiljattain joukkueen vahvuuteen Skotlannissa. Nousujuhlat ikonisessa kaupungissa olivat ikimuistoiset.

– Kyllä pari päivää meni seuran kanssa juhlimisessa. Oli huikeaa olla kaupungilla joukkueen toimesta. Kohokohta oli, kun pääsi veneellä vetämään kanaalin läpi koko joukkueen kesken ja nostaa pystiä jokainen vuorollaan kohti faneja. Ei siinä varmasti parempaa tunnelmaa ole, Pohjanpalo hekumoi.

Ensi kaudella Venezia ja Pohjanpalo ovat uuden edessä, kun sarjataso vaihtuu laadukkaaseen Serie A:han. Italialaismedian mukaan seuran päävalmentajana toiminut Paolo Vanoli on noususta huolimatta matkaamassa urallaan eteenpäin, sillä hän on hyvin lähellä sopimusta Torinon kanssa.

Pohjanpalo solmi viime syksynä Venezian kanssa kesään 2027 ulottuvan jatkosopimuksen. Suomalaistähti ei kuitenkaan voi sanoa varmaksi, jatkuuko ura kanaalien kupeessa vai ei.

– Oikeastaan kaikki on vielä aika auki koko seuran puolesta. Jos on lehtiä yhtään lukenut, niin hyvin todennäköisesti valmentaja vaihtuu ensi kaudeksi. Omakin tilanne on vielä auki. Pitkä sopimus tietenkin vielä Venezian kanssa, ja hyvin todennäköisesti jatkankin Veneziassa, mutta futiksessa ei koskaan tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, Pohjanpalo avaa.

– Kausi päättyi kuitenkin vasta muutama päivä sitten, eikä vielä ole ehtinyt miettimään ensi kautta. Sanotaan ainakin näin, että hyvin todennäköisesti pelataan Serie A:ta ensi kaudella.

Pohjanpalo on viettänyt Venezian paidassa nyt kaksi kautta ja tehnyt yhteensä 41 liigamaalia. Vahvat otteet ovat luonnollisesti herättäneet suurempienkin seurojen kiinnostuksen. Venezia on kuitenkin raivannut tiensä suomalaisen maalitykin sydämeen, joten suomalainen aikoo punnita vaihtoehtojaan harkiten.

– Viihdyn erittäin hyvin seurassa ja edelliset kaudet ovat menneet erittäin hyvin. Futiksessa kaikki aina muuttuu hyvin nopeasti. Se on automaattista, kun on kaksi tällaista kautta alla, niin varmasti kiinnostusta on myös muista seuroista. Nyt täytyy rauhassa katsoa, mikä oikea vaihtoehto on, Pohjanpalo toteaa.