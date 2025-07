50 miljardin bisnestä pyörittävä rikollisjärjestö piinaa jalkapallojättejä – nyt alkoi puhdistus

Italian jalkapallojätit AC Milan ja Inter Milan puhdistavat fanikuntaansa. Satoja henkilöitä on estetty ostamasta kausikortteja. Taustalla on yhteydet jo 1800-luvulla perustettuun ja maailman vaarallisimmaksi rikollisjärjestöksikin tituleeratuksi ’Ndrangheta -mafiaan.

’Ndrangheta -mafia pyörittää yli 50 miljardin euron bisnestä (The Guardianin arvio vuodelta 2013) ja sen katsotaan olevan Italian vaikutusvaltaisin rikollisjärjestö. ’Ndranghetan uskotaan kontrolloivan yli 80 prosenttia Euroopan kokaiinikaupasta. Järjestön perusta on Kalabriassa, mutta sillä on jäseniä ympäri maan.

Italialaismediat kertovat, että useat heistä käyvät vapaasti jalkapallo-otteluissa. Corriere della Seran mukaan milanolaisseurat Milan ja Inter ovat tunnistaneet sadoittain henkilöitä, joilla on yhteyksiä mafiaan. Heiltä on estetty pääsy ostamaan kausikortteja.

Henkilöiden tunnistaminen kerrotaan tapahtuneen niin kutsutussa Doppia Curva -tutkinnassa, jonka seurat käynnistivät viranomaisten avustuksella.

Useita kannattajia syytetään lippujen myynnistä mustassa pörssissä sekä osallistumisesta kiristykseen ja huumekauppaan. Stadioneilla otetaan myös käyttöön uusilla kameroilla varustettu turvajärjestelmä. Kameroissa on kehittynyt kasvojentunnistus.