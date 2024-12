Huippuvahdit ovat puhuneet – tässä ovat NHL:n parhaat laukojat

NHL:n huippumaalivahdit pääsivät kertomaan, keitä he pitävät liigan parhaimpina laukojina.

Kyselyyn vastasivat Buffalo Sabresin Ukko-Pekka Luukkonen, Nashville Predatorsin Juuse Saros, Utah Hockey Clubin Karel Vejmelka ja Chicago Blackhawksin Petr Mrazek.

Kaikkien maalivahtien suusta kuului hyvin tutut tähtinimet, mutta eniten mainintoja keräsi Toronto Maple Leafsin supertähti Auston Matthews.

– Hänellä on kenties koko sarjan paras laukaus. On aina hyvä tietää, missä kohtaa jäätä hän on, Vejmelka hehkuttaa.

Ketkä muut ovat huippuvahtien mielestä NHL:n parhaita laukojia? Katso vastaukset kokonaisuudessaan pääkuvan videolta.