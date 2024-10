Juuse Saroksen huippuotteista kunniaa NHL:ssä

Saros voitti viime keskiviikkona Boston Bruinsin 4–0 ja lauantaina Chicago Blackhawksin 3–2. Hän torjui 60 laukausta torjuntaprosentin ollessa 96,8. Saroksella, 29, on nyt koossa 184 voittoa ja 24 nollapeliä, ja hän on kummassakin tilastossa Predatorsin historian toiseksi menestyksekkäin. Edellä on vain seuralegenda Pekka Rinne.