Huippumuusikko väitti, ettei Taylor Swift kirjoita omia kappaleitaan – laulajalta napakka vastaus

Grammy-voittaja Taylor Swift on kohdannut mittavalla urallaan monenkaltaisia syytöksiä liittyen musiikkiinsa ja henkilökohtaiseen elämäänsä.

Blur-yhtyeen keulahahmo Damon Albarn on työskennellyt kaikkien kanssa Snoop Doggista Gorillaziin, mutta yhteistyötä Taylor Swiftin kanssa tuskin lienee ainakaan lähiaikoina.

Brittipopin ikoniksikin nimitetty Albarn totesi haastattelussa, että Swift ei todellisuudessa kirjoita omia kappaleitaan. Toimittaja selvensi, että Swift todella on yksi kappaleidensa kirjoittajista, mutta vastaus ei vakuuttanut Albarnia.

– Sitä ei lasketa. Tiedän mitä yhteiskirjoittaminen on. Yhteiskirjoittaminen on hyvin erilaista kuin kirjoittaminen. En vihaa ketään, sanon vain, että lauluntekijän ja yhdessä kirjoittavan lauluntekijän välillä on suuri ero.