Bill Cosbya vastaan on nostettu kanne seksuaalisesta väkivallasta – mukana entinen huippumalli Janice Dickinson

Näyttelijä-koomikko Bill Cosbya , 85, vastaan on nostettu Nevadassa yhdeksän naisen nimissä kanne, jossa väitetään, että Cosby on käyttänyt valtaansa ja mainettaan eristääkseen ja tehdäkseen seksuaalista väkivaltaa kanteessa nimetyille henkilöille.

NBC Newsin mukaan ryhmä naisia ​​puhuu NBC News Daily -haastattelussa torstaina 15. kesäkuuta. Tapauksessa on nimetty muiden muassa entinen huippumalli Janice Dickinson ja kuvataiteilija Lili Bernard .

Varietylle antamassaan lausunnossa Cosbyn tiedottaja Andrew Wyatt vahvistaa uuden kanteen ja vastustaa siinä esitettyjä väitteitä. Cosby on edelleen kiistänyt häntä vastaan ​​nostetut samanlaiset syytökset vuosien ajan. Wayttin antamassa lausunnossa hän ihmettelee, miten syytteiden esittäjät asuvat kaikki tietyissä paikoissa: New Jersey, New York, Los Angeles ja Nevada.