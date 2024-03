Huippumalli jakoi karut kuvat ihosyöpäleikkauksen jälkeen

– Hyvä uutinen minulle on, että huomasimme tyvisolusyövän varhain. Ja minulla oli loistavat lääkärit, jotka poistivat syövän ja ompelivat minut täydelliseksi kuin haute couture Dior -muotiluomuksen. Hyvä uutinen sinulle on se, että kaikki tämä voidaan välttää olemalla huolellinen auringonsuojauksen kanssa! Otin tämän tosissani hieman myöhään, joten nyt tämä vanha merenneito/puutarhuri käyttää SPF 30 -suojakerrointa, levittää sitä uudelleen tarpeen mukaan, käyttää pitkiä hihoja ja leveälieristä hattua. Ja teen säännöllisiä kokovartalotarkastuksia. Se on pakko, Brinkley kirjoitti kuvien yhteyteen.