Kohuhyökkääjä Jake Virtasen tuore NHL-sopimus rajun kritiikin kohteena – "Se on kamala"

Virtanen, 26, on pyörinyt viimeisen vuoden ajan otsikoissa, kun häntä vastaan nostettiin rikossyyte pakottamisesta seksuaalisen tekoon . Tehdyn kanteen mukaan Virtanen oli vienyt naisen hotelliin Vancouverissa syyskuussa 2017 ja käynyt häneen käsiksi, vaikka nainen oli sanonut toistuvasti ei ja pyytänyt Virtasta lopettamaan.

Oikeustaisto on kuitenkin jättänyt jälkensä NHL-kansan mieliin, eikä Virtasen tuoretta sopimusta katsottu hyvällä.

– En ymmärrä Virtasen try out sopimusta lainkaan. Se on kamala. Vaikka luulet hänen oikeustaistonsa tulosten antavankin hänelle synninpäästön, hän ei vain ole hyvä, NHL-toimittaja Jeff Veillette kirjoittaa Twitterissä.