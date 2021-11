Huippukävelijä nousi sekunnissa kahden kilometrin korkeuteen – suomalainen huippukeksintö yhdistää vähähappisen ilman ja korkean lämpötilan: ”Ei välttämättä tee mieli oikeaan saunaan”

Syksyllä avattu Mäkelänrinteen Urhea-harjoituskeskus on niin uusi, että tuoreus tuoksuu läpi seinäpinnoista. Vaikka kävelemme vaakasuoraan, todellisuudessa olemme saapumassa paikkaan, jossa on samanlaiset olosuhteet kuin kaksi kilometriä merenpinnan yläpuolella.

Vuoristoharjoitteluhuone on monen oven takana, sillä eristyksen pitää olla kunnossa. Huoneen hengitysilmaan saa päästettyä typpeä, joka syrjäyttää hapen. Näin urheilija saa luotua itselleen korkean paikan leirin aivan Helsingin ydinkeskustan tuntumassa.

Huone näyttää sinänsä tavalliselta hotellin kuntohuoneelta, jossa on juoksumatto, soutulaite ja kuntopyörä.

Hyvä juttu, mutta mitä ihmeen järkeä tässä on?

Ohut ilmanala hengästyttää

Partanen on säätänyt huoneen ilmanlaadun vastaamaan 2 100 metrin korkeutta. Hän voisi nousta peräti viiteen kilometriin, mutta se saattaisi olla jo haitallista. Oma optimikorkeus selviää kokeilemalla.

– Se on hyvä, sillä harva vuokraa vuoristossa kämppiä eri korkeuksissa, Partanen naurahtaa.

Kokeilun kynnys matala

Partasella on kotonaankin oma alppiteltta, mutta hän on huomannut tarvitsevansa myös harjoittelua korkeassa ilmanalassa. Urhea-talossa on myös moderneja alppihuoneita, joissa voi viettää aikaa ja siirtyä siitä suoraan harjoittelemaan. Näin sopeutumisaika aitoihin vuoristo-oloihin lyhenee merkittävästi.