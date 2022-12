Norjan superjuoksija aikoo hyödyntää sääntömuutosta – tämä metodi oli vuosikausien ajan kielletty

Norjan superjuoksija Jakob Ingebrigtsen, 22, on varovaisen optimistinen hänelle uuden harjoitusmetodin kanssa, mutta ei ole vielä ottanut sitä käyttöön.

Jakob Ingebrigtsenin harjoituskaveri Jacob Boutera on jo testannut alppitelttaa jonkin aikaa, ja Ingebrigtsenin veljekset ovat seuranneet harjoituskaverinsa toimia mielenkiinnolla.

– Sellainen on jo tilattu ja valmiina käyttöön sitten kun haluamme, veljeskatraan vanhin Henrik Ingebrigtsen vahvistaa norjalaiselle NRK:lle .

Ingebrigtsenien kolmen veljeksen alppiteltta on hiukan isompi kuin Bouteran malli, joka on vain sängyn yläpäässä oleva muovirakennelma. Ingebrigtsenien teltta on koko sängyn ympäröivä malli.