Huippuilta sai fanit mylvimään suomalaisvahdin nimeä – Carolinan huima voittoputki sai jatkoa

33-vuotiaan konkarivahdin kausi on ollut tähän asti haastava. Koppi ei ole tarttunut toivotulla tavalla, mikä on luonut Raannalle omia haasteita.

– Tällä kaudella on ollut joitakin pelejä, joissa on tuntunut, ettei ole pystynyt ottamaan noita avaintorjuntoja. On ollut myös liian monta maalia, jossa olen ajatellut, että miksi tein noin, Raanta summaa NHL:n sivuilla.