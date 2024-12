Suomen miesten salibandymaajoukkue teki sunnuntaina melkeinpä mahdottomasta mahdollista, kun ikiaikainen kiistakumppani ja rakas vihollinen Ruotsi kaatui MM-finaalissa Malmössä huikeiden vaiheiden jälkeen Miska Mäkisen jatkoaikamaalilla. Ruotsilta jäi ensimmäisen kerran MM-kultamitali ottamatta kotikisoista, ja historiaa kirjoitettiin myös sillä, että Suomi nousi peräti neljän maalin tappioasemasta voittoon.

– Se on siinä ja tässä, onko vieläkään tajuttu, mitä tuli tehtyä, MM-kultajoukkueen Eemeli Akola aprikoi Helsinki-Vantaan lentoasemalla mestareiden palattua maanantaina kotiin.

Joukkuetta juhlistettiin raikuvin aplodein, puhein ja tärkeimpänä tietysti läheisten tapaamisin ja halaamisin. Pirteys ei ollut kadonnut lentomatkaan tai edes vähäisiin yöuniin.

– Yöhän meni hienosti. Ruotsin alkoholilakihan on vähän tylsä, mutta se ratkaistiin sillä, että ajeltiin ympäri Malmöä ostamassa huoltoasemat oluesta tyhjäksi. Pari tyhjennettiin, kirjaimellisesti. Tunti nukuttiin. Ja tässä ollaan, Akola kertasi juhlakuvioita, joita jatkettiin vielä yhdellä yhteisellä hotelli-illanvietolla Suomessa.

Akola on kultajoukkueen ainoa Ruotsissa pelaava pelaaja. Växjön mies kuvaili, kuinka vaikuttavan viestin sai ottelun jälkeisenä iltana Växjö-joukkuetoveriltaan ja Ruotsin joukkueessa harvinaisen kitkerää tappiota maistamaan joutuneelta Jesper Sankellilta.

– Hyviä häviäjiä ovat. Sankellilta tuli tosi kunnioittava viesti ottelun jälkeen illalla. Arvostan kovasti, että noin hienon viestin pystyi laittamaan noin ison tappion jälkeen. Tekivät ison työn, mutta me vedettiin tällä kertaa pidempi tikku.

Kolminkertaiset mestarit

Mestaruus on Suomelle viides miesten MM-salibandyssä. Pelaajista sunnuntaina kolmatta kultaansa juhlivat Eemeli Salin, Nico Salo ja Sami Johansson. Esa Jussila puolestaan otti pelaajana kaksi MM-kultaa (vuonna 2008 Suomen ensimmäisen kautta aikain ja perään toisen 2010) ja nyt sellainen tuli päävalmentajana.

– Niistä kahdesta pelaajana voitetusta ensimmäinen on toki ensimmäinen, ja toinen tuli kotiyleisön edessä. Ne ovat sillä tavalla ihan totaalisen poikkeuksellisia. Ja tämä valmentajana tullut on sitten toisenlainen. Tosi paljon kuormittavampi, sillä prosessi on (valmentajana) pitkä ja siinä pyritään pitämään huolta niin monesta asiasta. Palloa jonglöörillä monta ilmassa ja toivoo, että niistä kovinkaan moni ei tipu. Sitä kautta haastavampaa, Jussila kuvaili.

Nykyjoukkueen kapteeni Salo oli Salinin ja Johanssonin tavoin juhlimassa jo vuosina 2016 ja 2018 Suomen napatessa kolmannen ja neljännen mestaruutensa.

– Kun ikää on tullut, tätä osaa vielä enemmän arvostaa. Nämä ovat niin kovan työn takana ja vaativat joukkueelta nappisuoritusta. Olen ylpeä tästä ryhmästä, mukana paljon nuoria jätkiä ja upeaa oli se, kuinka he kasvoivat kisojen aikana ja olivat valmiina kantamaan roolia kovassa paikassa, Salo kiitteli.

Kapteeni kiitteli myös juhlimista.

– Nuoriso on fiksua, sen huomaa. Varsinkin päihteiden käytön suhteen, osaavat kohtuudella käyttää ja nauttia illasta. Olimme sporttipubissa Malmössä suomalaisfanien kanssa. Nautintoa, iloa ja (pelaaja) Joona Rantalan kitara ja laulu viihdyttämässä. Kaikki nauttivat illasta.