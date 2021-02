Huijataanko koronarokottajia työpaikkailmoituksissa? Hoitajille luvatut huippupalkat sulavat sivukuluihin: "Kultakuume on selkeästi herännyt"

– Merkittävä huomio on siinä, että yksityinen terveydenhuoltoala on äärimmäisen tarkasti säännelty. Taustalla on potilas ja asiakasturvallisuus. Jokaista, joka yksityistä terveyspalvelua tuottaa, on oltava y-tunnus, muutoin ei lupaa valvovalta viranomaiselta saa.