HS: Kellojen siirtelyn lopettaminen ei välttämättä onnistukaan – EU:n jäsenmailla vaikeuksia päättää kesä- ja talviajan välillä

Tämänhetkisen aikataulun mukaan kellojen siirtäminen kesä- tai talviaikaan ei olisi pakollista vuoden 2021 jälkeen. Kesäaikapakosta luopumista on esittänyt Euroopan komissio.

Helsingin Sanomien mukaan lakipaketti on kuitenkin jumiutunut jäsenmaiden ministerien käsittelyyn. Lehden mukaan osalla jäsenmaista on vaikeuksia päättää, pitäisikö kellojen jäädä pysyvästi talvi- vai kesäaikaan. Esimerkiksi Irlannista on kuulunut vastalauseita koko esitykselle.