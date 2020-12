Kaksi aikuista naista ja kuusi lasta on saapunut Suomeen Syyrian al-Holilta tänään

Ulkoministeriö kertoo tiedotteessaan, että kotiuttaminen järjestettiin yhdessä saksalaisten viranomaisten kanssa. Samassa yhteydessä Saksa on tuonut saksalaisia lapsia ja äitejä Koillis-Syyriasta.

Koillis-Syyrian leireillä on edelleen viitisentoista suomalaislasta ja puolenkymmentä äitiä, ulkoministeriö kertoo.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Suomi kotiuttaa aikuisia Syyrian al-Holin leiriltä. Aiemmin Suomeen on tuotu kaksi orpolasta. Lisäksi joitain suomalaisia on palannut vuoden aikana leiriltä.