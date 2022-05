HS: Erkki Tuomioja valmis äänestämään Suomen Nato-jäsenyyden puolesta

Tuomioja suhtautuu kuitenkin vielä varauksella Nato-jäsenyyteen. Hän on mediakriittinen sen suhteen, ettei Nato-jäsenyyden lisäksi ole keskusteltu muista vaihtoehdoista. Tuomioja kritisoi myös huhtikuussa tehtyä selontekoprosessia.

– Olen puhunut useiden ministereiden ja entisten ministereiden kanssa ja minulla on aika vankka käsitys siitä, että Ruotsikin on tulossa Natoon. Sosiaalidemokraattien kanta ei tule olemaan yksimielinen, mutta on aika selvää, että se tulee olemaan myönteinen Nato-jäsenyydelle, Tuomioja kertoo.