Helvetin enkelien jäsen toimi vuosia oikeudenkäyntiavustajana jengioikeudenkäynneissä – menetti lupansa

Lautakunnan tavoin myös hovioikeus katsoo Helvetin enkeleitä pidettävän järjestäytyneenä rikollisryhmänä, jonka toiminnan pääasiallinen tulonlähde on kansainvälinen huumekauppa.

Oikeudenkäyntiavustajalautakunta peruutti Ukkosen luvan syksyllä 2020. Päätöksessään lautakunta totesi tuolloin, että Helvetin enkelit on järjestäytynyt rikollisryhmä. Lautakunnan mukaan se, että ryhmään kuuluu oikeudenkäyntiavustaja, horjuttaa vakavasti yleisön luottamusta oikeudenkäyntiavustajia kohtaan sekä murtaa koko oikeusjärjestelmän uskottavuutta ja riippumattomuutta.

Lautakunta ei väittänyt, että Ukkosen riippumattomuus olisi vaarantunut yksittäisissä hänen hoitamissaan asioissa. Lautakunta sanoi tuolloin, että riippumattomuutta on kuitenkin arvioitava yleisellä tasolla ja siten, miltä se näyttää ulospäin.

50-vuotias Ukkonen on ollut luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja vuodesta 2014. Ukkosen tie oikeussaleihin puolustajan paikalle on ollut epätavallinen: hän on itse istunut vankilassa taposta ammuttuaan Bandidos-jengiläisen Helsingin Hietalahdessa keskellä vilkasliikenteistä katua keväällä 1996. Veriteko liittyi oikeuden mukaan moottoripyöräkerhojen välienselvittelyyn.