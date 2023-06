11-vuotiasta poikaa epäillään törkeän ryöstön yrityksestä Helsingissä – uhrina hieman vanhempi lapsi

Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario Marja Väätti vahvistaa MTV Uutisille, että poliisille on tehty tapausta vastaava rikosilmoitus.

Väätin mukaan rikosilmoitus on kirjattu perjantain aikana. Epäilty on väätin mukaan 11-vuotias poika. Asianomistaja on vuotta vanhempi lapsi.