Kuopion koulumurhaaja vaatii elinkautistuomiotaan alennettavaksi – hovioikeus käsittelee asiaa syksyllä

Teoista tuomittu Joel Marin on valittanut käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen ja vaatinut useita syytekohtia lievennettäviksi. Tuomittu on vaatinut, että hänen katsotaan olleen teot tehdessään alentuneesti syyntakeinen. Hän on vaatinut, että elinkautisen vankeusrangaistuksen sijasta hän saisi määräaikaisen vankeusrangaistuksen.