Hollantilaismies lähestyi Päiviä saadakseen suomalaisilta apua vuosikymmenien mysteeriin – päivityksestä räjähti todellinen somehitti

Brysselissä on käynnissä suuret joulumarkkinat, jossa Suomi on ollut tällä kertaa kutsuvierasmaana. Suomen torialueelle saapui hollantilainen Frans Damen, joka kaipasi suomalaisilta apua vuosikymmeniä askarruttaneeseen asiaan.

– Hän lähestyi minua ja kysyi olenko suomalainen. Hän esitteli itsensä ja sanoi, että hänellä oli suomalainen nainen kirjeenvaihtotoverina vuosien 1956-1957 maissa. Hän kertoi, että hän on siitä lähtien muistanut ulkoa ystävänsä osoitteen. Frans totesi haluavansa löytää tämän naisen, jos se on vain mahdollista, Tiainen kertoo MTV Uutisille.

Etsintäilmoituksesta hitti

Tiainen julkaisi Facebook-tilillään etsintäilmoituksen kirjeenvaihtokaverin löytämiseksi. Aiheessa on ollut selvästi jotain sellaista, joka on herättänyt kiinnostuksen sosiaalisessa mediassa. Kyseistä päivitystä on jaettu lyhyessä ajat suuret määrät mm. monissa eri keskusteluryhmissä. Päivitykseen on kirjoitettu satoja kommentteja.