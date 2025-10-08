Espanjan parlamentti on hyväksynyt Israelia koskevan asevientikiellon. Parlamentti äänesti keskiviikkona pääministeri Pedro Sanchezin syyskuussa julkistaman säädöksen puolesta äänin 178–169.

Hallitus on sanonut kieltäneensä aseiden viennin Israeliin tai ostamisen Israelilta jo Gazan nykyisen sodan alkamisen jälkeen. Sanchezin tavoitteena oli kuitenkin saada kielto kirjattua lakiin.

Pääministerin mukaan Espanja pyrkii asevientikiellolla lopettamaan kansanmurhan Gazassa. YK:n riippumattoman tutkintakomission mukaan Israel on syyllistynyt lokakuusta 2023 lähtien kansanmurhaan.

Asevarusteiden ja sotateknologian viennin ja tuonnin lisäksi laki kieltää muun muassa Gazan ja Länsirannan laittomista siirtokunnista tulevien tuotteiden mainonnan. Kaksikäyttötuotteet ovat laissa poikkeus, jos kiellon voitaisiin niiden kohdalla katsoa haittaavan kansallista etua.