Hollannin hallitus kaatuu, syynä kiista maahanmuuttopolitiikasta – "Ei ole mikään salaisuus..."

Hollannin pääministeri Mark Rutte on ilmoittanut hallituksen erosta. Hallitus perustettiin puolitoista vuotta sitten.

– Ei ole mikään salaisuus, että koalitiokumppaneilla on eriäviä mielipiteitä maahanmuuttopolitiikasta, Rutte totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Tänään meidän on valitettavasti todettava, että nämä erimielisyydet ovat muuttuneet ylitsepääsemättömiksi. Siksi aion kirjallisesti esittää koko hallituksen eronpyynnön kuninkaalle.

Sotapakolaisten lasten maahantuloa ja perheenyhdistämistä haluttiin rajoittaa

Taustalla on Rutten keskustaoikeistolaisen VDD-puolueen ja koalitiopuolueiden väliset erimielisyydet. Ne ajoivat erityisesti toimenpiteitä turvapaikanhakijoiden maahantulon rajoittamiseksi.

Rutten puolue on ehdottanut, että jo maassa olevien sotapakolaisten lasten maahantuloa rajoitettaisiin ja että perheet joutuisivat odottamaan vähintään kaksi vuotta ennen perheenyhdistämistä.

– Maahanmuutto on suuri ja tärkeä kysymys sekä yhteiskunnallisesti että poliittisesti. Nyt kun emme ole päässeet sopimukseen tästä asiasta, me kabinetissa kokoonnuimme keskustelemaan tilanteesta ja päätimme yhdessä, että koalitio on menettänyt poliittisen perustansa, Rutte sanoo.