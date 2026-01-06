Talvinen sää haittaa edelleen lentoliikennettä ainakin Hollannissa.

Schipholin lentokenttä kertoo verkkosivullaan, että lentoliikenteen häiriöiden odotetaan jatkuvan vielä lähipäivien ajan.

Schipholin lähtevien ja saapuvien lentojen listalla valtaosa lennoista on peruttu ja viivästynyt.

MTV Uutisten kotimaantoimituksen päällikkö Tanja Huutonen on matkustamassa Aasiasta Suomeen Schipolin lentokentän kautta.

Huutonen kertoo, että alun perin hänen lentonsa piti lähteä Suomeen kello 11.20, mutta se kuitenkin peruttiin.

– Hetken päästä kuitenkin tuli ilmoitus, että minut on siirretty kello 9.50 lähtevälle lennolle. Eli pikkuhiljaa kenttää avataan. Täällä on paljon väsyneitä matkustajia, ja tauluilla yhä todella paljon cancelled-merkintöjä.

Myöskään junat eivät Hollannissa kulje. Rautatieyhtiö NS:n mukaan kyse on useista sään aiheuttamista vioista ja samanaikaisesta tietoliikenneviasta. Yhtiöstä kerrotaan paikallisille medioille, että säähäiriöiden ja it-vian osuminen samaan aikaan on sattumaa.

Lue myös: