Hoitovastikkeiden nousu yhä nopeaa – tässä kaupungissa vastikkeet nousseet jyrkimmin

Rivitaloissa hoitovastike on noussut keskimäärin miltei viisi prosenttia tänä vuonna. Lukema on aavistuksen viimevuotista maltillisempi.

– Taloyhtiöiden kannalta on hieno asia, että vastikkeen erittäin ripeä nousutahti on hidastunut. Kuitenkin edelleen hoitovastikkeen nousuvauhti ylittää selvästi esimerkiksi kuluttajahintojen nousuvauhdin, sanoo tiedotteessa Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Valtaosa kertoi vakaasta taloudellisesta tilanteesta

Suurissa kaupungeissa hoitovastikkeen nousu on ollut selkeästi nopeinta kerrostaloissa Kuopiossa, jossa nousua on toista vuotta peräkkäin noin seitsemän prosenttia. Jyväskylässä ja Porissa kerrostaloissa nousu taas on ollut maltillista, sillä vastikkeen keskinousu on ollut kolmisen prosenttia.