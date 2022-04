Hoitajat ja muu kunta-ala odottavat yhä valtiolta rahaa – hallitukselle syytös vastuunpakoilusta: "Tätä pingisottelua katsoo koko Suomi"

– Tämä vastuunpakoilu on kertakaikkisen surullista. Niin työnantaja kuin Suomen valtio pakoilee vastuuta ja tätä pingisottelua katsoo koko Suomi. Julkisen sektorin palkat tulevat verovaroista ja rahoitusta voidaan ohjata. Meillä on päättäjät, jotka päättävät rahoituksesta, Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen sanoo MTV Uutisille.

Myös JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine on harmistunut siitä, ettei rahoja vielä kuulunut.

Kuntatyönantajien toimitusjohtaja Markku Jalonen on puolestaan tyytyväinen siitä, ettei hallitus ole puuttunut kunta-alan työmarkkinakiistaan.

– Meidän mielestämme hallitus toimi erittäin johdonmukaisesti. On tärkeätä, että pidämme kiinni työnjaosta: mikä on työmarkkinajärjestöillä ja mikä on poliittisilla päätöksentekijöillä. Jos poliitikot sekaantuvat työmarkkinaneuvotteluihin, niin siitä ei mitään hyvää seuraa, Jalonen kertoo.