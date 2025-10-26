HJK:n yli kaksi vuotta kestänyt voitoton putki Veikkausliigan yläloppusarjassa sai jatkoa, kun se kohtasi Turun Interin sunnuntaina Töölössä.
HJK ja Inter ovat päätyivät ottelussa pistejakoon maalein 1–1. Bart Straalman vei Interin ensimmäisellä puoliajalla johtoon, kunnes HJK:n Alexander Ring tasoitti ennen taukoa.
HJK on voittanut ottelun Veikkausliigassa viimeksi 31. elokuuta, jolloin helsinkiläisnippu murjoi KTP:n maalein 4–1. Sen jälkeen HJK on pelannut seitsemän yläloppusarjan liigaottelua peräkkäin voitotta.
Inter kasvatti pistesaldonsa 57:ään ja nousi sarjakärkeen. Yhden ottelun vähemmän pelanneella Kuopion Palloseuralla on myös 57 pistettä. HJK on 48 pisteellä viidentenä.