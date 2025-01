HJK:n laitapelaaja sai siirron Eurooppaan

Helsingin Jalkapalloklubin laitapelaaja Kevin Kouassivi-Benissan siirtyy MTV Urheilun tietojen mukaan lainalle Slovakian pääsarjaseuraan FC Košiceen. Lainasopimus on voimassa kesään saakka ja siihen sisältyy osto-optio.

Kouassivi-Benissan on matkustanut Slovakiaan ja läpäissyt siirtoa edeltävän lääkärintarkastuksensa. 25-vuotias on tarkoitus esitellä seuran uutena pelaajana lähipäivien aikana.

Helsingissä syntyneelle Kouassivi-Benissanille kyse on hänen uransa ensimmäisestä siirrosta ulkomaille. Hänestä tulee myös sarjan ainut suomalainen pelaaja.

Vuonna 2018 perustettu Košice on suhteellisen uusi seura, joka on vakiinnuttanut paikkansa Slovakian pääsarjassa. Joukkue taistelee tällä hetkellä pääsystä kuuden parhaan joukkoon, eli ylempään loppusarjaan. Košice on taulukossa seitsemäntenä, kun runkosarjaa on viiden ottelun verran jäljellä.

Oikean laidan kaikilla pelipaikoilla viihtyvä Kouassivi-Benissan pelasi päättyneellä kaudella 17 ottelua Veikkausliigassa ja antoi neljä maalisyöttöä.

HJK:n lisäksi Kouassivi-Benissan on aiemmin pelannut FC Lahdessa, FC Interissä ja RoPSissa. Hänet kutsuttiin kertaalleen Suomen A-maajoukkueen mukaan syksyllä 2023, mutta Huuhkajat-debyytti on vielä tekemättä.