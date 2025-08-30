HJK:lle karvasta kalkkia eurokentillä

HJK:n naisten kunnianhimoinen yritys jalkapallon eurokentille päättyi lauantaina. HJK:n nuori, kotimaisista pelaajista varustettu joukkue hävisi kokeneelle, ulkomaalaishankinnoilla kasatulle Turkin ABB Fomgetille 2–3.
Fomget meni johtoon ensimmäisen puoliajan loppupuolella Maria Alvesin loistokkaalla yksilösuorituksella, mutta Sara Sievistö tuikkasi ennen taukovihellystä maalin edestä lukemat tasoihin.
70. minuutilla turkkilaiset menivät 2–1-johtoon vastaiskun pääteeksi ja lisäsivät johtoaan noin kymmenen minuuttia myöhemmin samalla tavalla. Nora Heroumin lisäajan kavennusmaali jäi laihaksi lohduksi HJK:lle.
HJK hallitsi suurelta osin ottelua luoden runsaasti maalipaikkoja, mutta turkkilaisten tehokkuus oli tällä kertaa liikaa helsinkiläisille.
Hallitsevan Suomen mestarin avauskokoonpanon pelaajien keski-ikä oli noin 22,5 vuotta, eikä HJK:n avauksessa ollut yhtään yli 30-vuotiasta. Turkkilaisvastustajan avauskokoonpanon keski-ikä oli reilu kolmekymmentä vuotta.
Ottelu oli Mestarien liigan karsintojen miniturnauksen pronssiottelu, ja voitolla Fomget eteni uuden Europa Cupin 1. karsintakierrokselle. Kansallisen liigan viime kauden sarjakakkonen KuPS edustaa Suomea Europa Cupin 1. karsintakierroksella.