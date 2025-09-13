Interin mestaruusjuna miesten jalkapalloliigassa puksuttaa kohti kultajuhlia. Mestaruussarjan piikkipaikalta pisteen johdossa aloittanut turkulaisjoukkue löi sarjan avauskierroksella Gnistanin 2–0.
– Kahden vuoden aikana nyt taisi olla ensimmäinen voittomme täällä (Oulunkylässä). Hyvään paikkaan tuli, Interin kapteeni Albin Granlund kiteytti.
Mittelö oli Interille kaikkea muuta kuin paraatimarssi pisteille, jopa ratarikko näytti mahdolliselta. Interin maalivahti Eetu Huuhtanen pelasti kuudennella minuutilla Gnistanin Edmund Arko-Mensahin tykityksen.
Liki tunnin Gnistanin puolustus paimensi täydellisesti hyökkäyksiä linjojen taakse kytänneet vieraat pois parhaista paikoista. Sitten 53. minuutilla Interin Jussi Niska sijoitti pallon juoksustaan takanurkkaan niin, ettei maalivahti Alex Craninx venynyt torjuntaan.
– Ensimmäisellä puoliajalla oli pienestä kiinni, että ei päästy paikkoihin. Toisella päästiin. Ehjä peli, Interin Granlund kuvasi.
Inter osoitti, että se kilpailee pätevästi mestaruudesta ilman Ruotsiin AIK:hon kaupattua keskikenttäpelaajaa Axel Kouamea. Länsinaapurista Superettanista Interiin samaan aikaan siirtynyt laitahyökkääjä Kofi Asare sai viimeistelypaikan lauantaina, mutta maalitili jäi vielä avaamatta.
– Koko kauden ollaan puhuttu samaa mantraa, peli kerrallaan ja sitten keskitytään seuraavaan, Granlund linjasi.