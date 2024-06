Hjallis Harkimo jatkaa Liike Nytin puheenjohtajana

Puolueen varapuheenjohtajaksi valittiin lääkäri ja hammaslääkäri Panu Peitsaro Savonlinnasta. Peitsaro on Savonlinnan kaupunginhallituksen ja Etelä-Savon hyvinvointialueen hallituksen jäsen.

– Puolueessa on hyvä meininki ja meidän ihmisillämme on täysi höyry päällä kohti ensi kevään kunta- ja aluevaaleja, sanoo Harkimo tiedotteessa.



Varapuheenjohtaja Peitsaron mukaan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kriisissä.



– Sote-palvelut ovat kriisissä ja tällä menolla pahempaa on edessä. Tarvitsemme vision siitä, minkälaisia terveydenhuoltomme palvelut ovat kymmenen vuoden päästä, sanoo Peitsaro tiedotteessa.