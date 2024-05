Hiukset ja ihokarvat lähtivät nopeasti – urheilulupaus Saga, 15, aikoo hyvästellä peruukin kesällä

Uimalakki sai jäädä

Linnosaaren mukaan peruukki- ja päähinepäätöksissä auttoi se, että hän on hyväksynyt täysin uuden ulkonäkönsä.

– Hyväksymisessä on ollut merkittävää, etteivät kaverini ole koskaan sanoneet negatiivista sairaudestani, Linnosaari kertoo.

Nuori Linnosaari ei ole ainoa uimari, jolla on alopecia universalis. Vastaava sairaus on esimerkiksi kolminkertaisella arvokisamitalistilla, Pariisin olympialaisissa 200 metrin rintauinnin pronssimitaliaan puolustavalla Matti Mattssonilla .

– Olen vaihtanut muutaman sanan hänen kanssaan, ja moikkaamme nähdessämme. En ole kuitenkaan hakenut laajemmin vertaistukea. Olen silti kertonut sairaudestani kiinnostuneille, sillä on tärkeää lisätä tietoutta sairaudesta, Linnosaari sanoo.

Yhdeksän harjoitusta viikossa

– Olen aina nauttinut uinnista. Tärkeä rooli on ollut myös lajin parista löytyneillä kavereilla.

Linnosaaren päämatkat ovat 100 metrin ja 200 metrin vapaauinti. Tällä kaudella mukaan on tullut myös 200 metrin perhosuinti. Palkintokaappiin on kertynyt mitaleja niin nuorten SM-kisoista kuin Pohjoismaiden ikäkausimestaruuskisoistakin. Hän on aiemmin kuulunut myös Suomen juniorimaajoukkueeseen.