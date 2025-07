Olympiavoittaja hautoi synkkää ratkaisua – kolme sanaa pelasti hänet

Uinnin kolminkertainen olympiavoittaja Leisel Jones on kärsinyt vakavista mielenterveysongelmista. Hän on hautonut myös karmeita ajatuksia.

Entinen menestysuimari Leisel Jones, 39, julkaisi tällä viikolla Instagram-tilillään päivityksen, jossa hän oli itkuisena. Australialainen kertoi siinä mielenterveydellisistä haasteistaan.

Alkuun Jones avasi, että "jatka huomiseen saakka" (stay until tomorrow) on yksi hänen lempisanonnoistaan.

– Eilen oli yksi pahimmista päivistäni ja halusin päättää kaiken. Olen taistellut vaikean masennuksen kanssa jo tovin ajan ja olen palannut terapian pariin. Synkkinä hetkinä vain lupaan itselleni jatkaa huomiseen saakka, ja on hämmästyttävää, mitä seuraava päivä voi tuoda, kolminkertainen olympiavoittaja ja seitsenkertainen maailmanmestari kirjoitti tiistaina.

Tämä seuraava päivä olikin australialaisen mukaan upea.

– Minulla oli töiden jälkeen vapaata aikaa ja kävelin tunnin ajan rannalla. Ei tavoitteita. Ei suunnitelmia. Vain auringosta ja maisemista nauttimista.

Jones kertoi kaivanneensa kävelykaveriaan, mutta yksinkin tallustelu ajoi asiansa.

– Se muutti koko näkökulmani asioihin. Joten jos tuntuu, että elämä on potkinut viime aikoina päähän, lupaa minulle, että jatkat huomiseen saakka.

Apua ongelmiin

Jones muisteli vasta viime kuussa myös pohjakosketustaan vuodelta 2011. Australialainen harkitsi päiviensä päättämistä, mutta terapeutti sai hänen mielensä kirkastumaan.

– Muistan Lisan sanoneen minulle, että tunnelin päässä on valoa. Mietin, kuka hitto sen sammutti, koska en näe sitä. Mutta uskomatonta kyllä, se tulee lähemmäs. Valo on aina siellä, mutta sinun täytyy vain löytää se, ja joskus sinun on sytytettävä se itse, Jones kertoi News.com.au:n mukaan.

Kun Jones oli nuori uimari, hänelle oli kyseenalaisesti sanottu, että psykologit ovat vain heikoille urheilijoille. Jones kehottaa hakemaan apua vaikeuksiinsa epäröimättä.

– Se vaatii paljon kovaa työtä. Ensin täytyy tunnustaa, että sinulla saattaa olla ongelma ja että saatat haluta työstää sitä. On uskomattoman rohkeaa mennä hakemaan apua.

– Se on raakaa, kamalaa ja tuntuu joskus ajanhukalta. Mutta luottakaa minuun, se on sen arvoista, koska toivoa on olemassa.

Leisel Jones menestyi uimarina. Hän saavutti olympiakultaa 4x100 metrin sekauinnista 2004 ja 2008 sekä 100 metrin rintauinnista 2008.