Tällainen proteiinipommi on Matti Mattssonin aamupala – käänteentekevä oivallus pelasti uran

Nyt tilanne on kuitenkin kunnossa. Ylimääräisiä kiloja tai hiilihydraattien aiheuttamaa turvotusta ei ole. Proteiinipitoinen aamupala on toiminut jo niin kauan, että sitä Mattsson ei vaihda.

– Tuota aamupalaa on vedetty aika kauan. Jos on rahka ja kananmunat loppu ja joutuu syömään jonkun leivän, on aika turvonnut olo treenata.