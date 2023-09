Historiallisesti arvokas puukoulu tuhoutui tulipalossa Virolahdella – poliisi tutkii syttymissyytä

Vanha koulurakennus on tuhoutunut täysin tulipalossa Kymenlaakson Virolahdella varhain lauantaina.

Ylen mukaan 1900-luvun alussa rakennettu vanha hirsirunkoinen virolahtelaiskoulu on ollut alueen asemakaavan mukaan historiallisesti arvokas. Rakennus on vuosien mittaan toiminut myös ravintolana ja hotellina, mutta viime vuosina se on ollut käyttämättömänä. Rakennus kärsi Ylen mukaan vesivahingosta, mistä seurasi laajoja sisäilmaongelmia. Rakennuksen omistaja oli hakenut sille purkua jo 2010-luvulla, Yle kertoi.