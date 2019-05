Kangasalla palaa päiväkoti – 80 henkilöä sammuttaa voimakasta paloa

Palo on kattorakenteissa, ja se on levinnyt rakennuksen molempiin kerroksiin. Pelastuslaitoksen päivystävä päällikkö kertoi puoli kuuden aikaan aamulla, että rakennuksesta etsitään parhaillaan palopesäkkeitä ja niitä sammutetaan.

Pihapiirissä on yhteensä kolme rakennusta, mutta palo on saatu rajattua niistä yhteen. Palava rakennus on kooltaan noin 300 neliömetriä. Kukaan ei ole loukkaantunut palossa, jonka syttymissyystä ei ole vielä tietoa.