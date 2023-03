Wilma Murto on Euroopan mestari.

Murto voitti viime vuoden elokuussa ulkoratojen EM-kultaa Münchenissä tuloksella 485. Murto teki myös historiaa suorituksellaan, sillä hän on ensimmäinen suomalainen nainen, joka on voittanut hallikisoissa EM-kultaa sekä ensimmäinen suomalainen yleisurheilija, jolla on EM-kultaa sisä- ja ulkoradoilta. Suomen edellinen EM-hallikulta oli 23 vuoden takaa.