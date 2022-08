Hirviantilooppi tappoi työntekijän Öölannin eläintarhassa Ruotsissa – miehellä vuosien kokemus lajista

Tänään poliisi ilmoitti, että kyseessä on niin sanottu hirviantilooppi.

– Pidämme tätä erittäin vakavana tapauksena. Tätä tutkitaan terveys ja turvallisuusrikkomuksena, koska kyseessä on työpaikalla tapahtuva rutiini. Se ei kuitenkaan tarkoita, että ketään epäiltäisiin, vaan tämä on käytäntömme tämän tyyppisissä tapauksissa, kertoo poliisin tiedottaja Rickard Lundqvistin Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

Työntekijöille kriisiapua

Eläintarha kirjoittaa verkkosivuillaan, että se on tänään maanantaina suljettu. Henkilökunnalle järjestetään kriisiapua. Työntekijällä oli heidän mukaan monen vuoden kokemus hoitamastaan lajista.

Hirviantilooppi on Afrikassa elävä suuri nautaeläinlaji. Se on hyvin raskas rakenteeltaan, ja uros voi painaa jopa 1000 kiloa. Säkäkorkeudeltaan hirviantilooppi on 150-180 cm korkea. Hirviantiloopin sarvet voivat kasvaa jopa metrin pituisiksi.