Tragedia Ruotsissa: Viisi simpanssia pakeni eläintarhasta – kolme jouduttiin ampumaan kuoliaaksi nukutusaineen loppumisen vuoksi

Ruotsin TV4:n mukaan kolme eläimistä on tähän mennessä ammuttu etsintäoperaation aikana. Yksi simpansseista on loukkaantunut.

– Koko tilanne on traaginen kaikin mahdollisin tavoin. Näin ei saa tapahtua. Meidän on otettava täysi vastuu ja tutkittava tapahtunut, sanoo Annika Troselius, Furuvikin omistavan Parks and resorts -yhtiön viestintäpäällikkö.