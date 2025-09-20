Turussa Nuottasaarenkadun varressa sijaitseva hirsirakennus tunnetaan nimellä Perniön tupa.
Turun linnan läheisyydessä syttyi lauantain vastaisena yönä tulipalo hirsisessä museorakennuksessa, kertoo Varsinais-Suomen pelastuslaitos. Aiemmin yöllä pelastuslaitos oli kuvaillut palokohdetta pienehköksi aittarakennukseksi.
Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle rakennuksen sisäpuoli paloi ullakon osalta kauttaaltaan ja palo oli levinnyt kattorakenteisiin. Katto jouduttiin osittain purkamaan palon sammuttamiseksi.
Rakennuksen hirsikehikko jää pelastuslaitoksen mukaan pystyyn. Rakennuksen sisällä ei ollut palohetkellä irtaimistoa.
Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja.
Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä oli Linnanpuistossa sijaitsevista kahdesta hirsirakennuksesta suurempi, lähellä tietä sijainnut rakennus Aurajoen puolella. Tämä Nuottasaarenkadun varressa sijaitseva hirsirakennus tunnetaan nimellä Perniön tupa.
Vuonna 2019 julkaistun Turun linnan piha-alueita koskevan rakennushistoriaselvityksen mukaan Turun linnan ympäristöön perustettiin 1900-luvun alussa ulkomuseo, jonne siirrettiin kansanomaisia rakennuksia kuten aittoja ja tupia. Jatkosodan aikaisissa pommituksissa suuri osa rakennuksista tuhoutui.