Hirmuisia nimiä saapuu Turkuun! Radalla olympiavoittajien kohtaaminen

Naisten 100 metrin aitakilpailusta on kehkeytymässä Paavo Nurmen kisojen herkkupala, kun olympiavoittaja Jasmine Camacho-Quinn kohtaa maailmanmestari Nia Alin.

Tokiossa vuonna 2021 olympiakultaa juhlinut puertoricolainen Camacho-Quinn on juossut ennätyksekseen 12.26, jolla on maailman kaikkien aikojen listalla viidentenä. Dohan vuoden 2019 maailmanmestari Ali puolestaan on ennätyksellään 12.30 samaisen listan yhdeksäs.