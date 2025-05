Hilla-konsernin irtisanoutumiset jatkuvat – nyt eroaa Meän Tornionlaakson päätoimittaja

Hilla-konserniin kuuluvan Meän Tornionlaakson päätoimittaja Vuokko Lahti kertoo STT:lle jättäneensä irtisanomisilmoituksen tehtävästään.

Vuokko Lahti ilmoitti asiasta konsernin henkilöstölle tänään aamulla.

– Hilla on ollut viime aikoina kovassa pyörityksessä, mutta minun kuormani ei ole vain viime viikolla kasvanut tähän pisteeseen, Lahti kommentoi päätöstään.

Lahti on jo kolmas päätoimittaja, joka on poistunut mediakohun keskelle joutuneesta Hilla-konsernista lyhyen ajan sisällä.

Viime viikolla Journalisti-lehti uutisoi konsernin irtisanoneen Keskipohjanmaa-lehden päätoimittajan Suvi Tannerin ja paikallislehtien johtajan Jonna Nikumaan.

"Aikamoista linkousta on ollut"

Hilla-konsernin entiset ja nykyiset työntekijät ovat kritisoineet yhtiön ilmapiiriä ja yhtiön johdon on väitetty puuttuneen toimitusten riippumattomuuteen.

Päätoimittajien yhdistys (PTY) kertoi torstaina tuomitsevansa muun muassa Keskipohjanmaa-lehteä, Kainuun Sanomia ja lukuisia paikallislehtiä julkaisevan Hilla-konsernin toiminnan.

Myös aluehallintovirastoon on tehty valvontapyyntö asiattomasta käytöksestä ja häirinnästä yhtiön sisällä.

Konsernin irtisanoutunut toimitusjohtaja Mikko Luoma on kiistänyt syytökset häirinnästä sekä kieltää johdon vaikuttaneen toimitusten riippumattomuuteen.

Lahti kertoo päätöksen taustalla olevan useita syitä, mutta ensisijaisesti hänen oma jaksamisensa tehtävässä on ollut koetuksella.

– Aikamoista linkousta tämä on ollut. Hilla oli aloittaessani juuri muodostunut ja alueella uusi, ja siitä syntyi omat kipuilunsa, mutta olen mielestäni onnistunut päätoimittajana hyvin. Myös omassa työyhteisössä esimerkiksi väki on vaihtunut tiuhaan, ja jossain kohtaa on vain todettava, että tämä oli tässä.

"Ihmiset eivät ole shakkinappuloita"

Lahti sanoo myös kokeneensa, ettei hänen arvomaailmansa välttämättä kohtaa yrityksen johdon kanssa.

– Ihmiset eivät ole shakkinappuloita. Kun koko organisaatio menee aina uusiksi ja aina on opeteltava uudet työskentelytavat, kyllä se syö naista. Enkä varmasti ole myöskään ainoa, jota on syönyt.

Lahti sanoo Hillan olevan hänelle kuitenkin rakas yhtiö.

– Nyt rooliin sopii vain paremmin joku muu. Minun täytyy nyt pysähtyä miettimään, mihin mediamaailma on menossa ja mikä elämässä on tärkeää, hän sanoo.

Hän ei itse ole kokenut yhtiön johdolta minkäänlaista painostusta toimituksen tekemiseen.

– Olen niin päämäärätietoinen, että jos minuun olisi yritetty vaikuttaa, olisin lähtenyt jo aikoja sitten, Lahti toteaa.

Lahti ei allekirjoita mediassa esiintyneitä tietoja, joiden mukaan yhtiön hallitukseen olisi vaikea saada yhteyttä.

– Olen jo seitsemän viikkoa sitten ottanut hallitukseen yhteyttä ja kertonut aloittaneeni niin kutsutut henkiset muutosneuvottelut. En ole kokenut henkilökohtaisesti painostusta tai uhkailua tai etten voisi puhua hallitukselle.

Henkilöstön tunnelmat tyrmistyneet

Hilla-konsernin tänään aamulla järjestämässä henkilöstöinfossa oli STT:n tietojen mukaan mukana laajasti yrityksen väkeä.

Lisäksi mukana oli yrityksen hallituksen puheenjohtaja Vesa Kaunisto ja varapuheenjohtaja Anu Haapasalo.

Tilaisuudessa henkilöstölle kerrottiin, että yrityksen toimitusjohtaja on lähtenyt.

Hilla-konsernin toimitusjohtaja Luoma ilmoitti eilen jättävänsä tehtävänsä yhteisellä sopimuksella. Asiasta kertoivat Keskipohjanmaa ja muut Hilla-konsernin lehdet.

Ihmisille annettiin tilaisuudessa vapaamuotoinen kysely- ja kommentointiosuus. Henkilöstöstä kysyttiin STT:n lähteen mukaan paljon luottamuksen perään, mutta heille ei osattu vastata asiaan.

Tunnelmat tilaisuudessa olivat talon johtamista kohtaan pettyneet, jopa tyrmistyneet.

Lähde esiintyy STT:n jutussa nimettömänä, koska kyse on hänen työsuhteeseensa liittyvistä asioista.

Keskipohjanmaan väliaikainen päätoimittaja Joni Mäki-Petäjä kertoo yhtiön hallituksen halunneen henkilöstöinfolla olla suoraan yhteydessä toimituksiin.

Ihmiset saivat tilaisuuden aikana kertoa omia tuntemuksiaan tilanteesta. Tilaisuus oli Mäki-Petäjän mukaan hengeltään rakentava, vaikka sen aikana käsiteltiin ikäviäkin tuntemuksia.

Lestijoki-lehden päätoimittajana toimiva Mäki-Petäjä nimettiin irtisanotun Suvi Tannerin tilalle Keskipohjanmaan väliaikaiseksi päätoimittajaksi.

– Onhan täälläkin toimitus ollut huolissaan tilanteessa aika paljonkin, ja sitä viestiä meillekin on tullut. Haluan kiittää toimitusta siitä, että työtä on jatkettu ja journalismi edellä menty, vaikka asia on ollut vaikea.

Mäki-Petäjän mukaan Keskipohjanmaassa on haluttu avata tilannetta myös lehden lukijoille.

– Vapaa journalismi on edelleen meidän pääpointtimme, vaikka lukijoiltakin on tullut haastetta meidän suuntaan. Toivotaan, että saadaan luottamus palautettua lukijoihinkin, joilla luottamus on voinut tämän aikana horjua.

Mäki-Petäjä kertoo, ettei itse ole koskaan kokenut painostusta yhtiön johdosta toimituksen suuntaan.

Juttua täydennetty 12.5.2025 kello 16.28.

