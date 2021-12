Hiljattain oikeustaiston hävinnyt brittilehti julkaisi etusivullaan anteeksipyynnön herttuatar Meghanille

Brittilehti The Mail on Sunday julkaisi oikeuden määräämän anteeksipyynnön Sussexin herttuatar Meghanille sen jälkeen, kun tämä oli voittanut oikeustaiston lehden kustantajia vastaan.

Lehden kanteen painettiin teksti Sussexin herttuatar voitti oikeusjutun tekijänoikeusloukkauksesta Associated Newspapersia vastaan ​​The Mail on Sunday -lehdessä julkaistujen ja Mail Online -palvelussa julkaistujen artikkeleiden osalta.

Associated Newspapers omistaa MailOnlinen ja The Mail on Sundayn.