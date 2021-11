Herttuatar Meghan pamauttaa mielipiteensä iltapäivälehdistä: "Myrkyllistä mielenterveydellesi"

Herttuatar Meghan saapui tiistaina The New York Times DealBook Online Summit -tapahtumaan. Tapahtumassa järjestetyn haastattelun aikana, hän teki hyvin selväksi sen, mitä mieltä hän on iltapäivälehdistä.

– Tämä on ollut käynnissä ajalla, jolloin minulla ei ollut lapsia. Nyt on kaksi, kuten tiedätte. Se on uuvuttava prosessi, mutta jälleen kerran minä olen puolustamassa sitä mikä on oikein. Se on mielestäni tärkeää, vaikka rajojen yli.