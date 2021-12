Herttuatar Meghan voitti kolme vuotta kestäneen oikeustaistelun – tylytti vastapuoltaan suorasanaisesti: "Olen ollut kärsivällinen kohdatessani laskelmoituja hyökkäyksiä"

Herttuatar Meghan on voittanut lähes kolme vuotta kestäneen oikeustaistelun Mail On Sunday -lehteä ja MailOnline-sivustoa vastaan.

Oikeudessa käsiteltiin sitä, kun herttuattaren isä Thomas Markle oli luovuttanut paikalliselle medialle tyttärensä kirjoittaman henkilökohtaisen kirjeen. Seurauksena Meghan ja Harry haastoivat kirjeen sunnuntainumerossa julkaisseen brittilehti Daily Mailin sekä lehden emoyhtiön Associated Newsin oikeuteen. Meghan oli lähettänyt kirjeen isälleen sen jälkeen, kun hän asteli prinssi Harryn kanssa avioliiton satamaan vuonna 2018.

Meghan juhlisti voittoaan julkaisemalla aiheesta tiedotteen, jossa hän niin ikää näpäytti hävinnyttä osapuolta, Associated Newspapersia.

– Tämä ei ole voitto ainoastaan minulle, vaan jokaiselle, joka on joskus pelännyt puolustaa sitä mikä on oikein, herttuatar kommentoi tiedotteessaan.

– Tärkeintä on se, että voimme olla yhdessä tarpeeksi rohkeita muovataksemme mediaa, joka sallii ihmisten olla julmia sekä hyötyy luomistaan valheista ja tuskasta, hän lisäsi.

– Mitä enemmän he pitkittivät tätä, sitä enemmän he pystyivät muovaamaan faktoja ja manipuloimaan kansaa tehden yksinkertaisesta asiasta monimutkaisen, jotta he pystyisivät luomaan lisää otsikoita ja myymään lisää lehtiä.